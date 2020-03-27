İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi

18 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge gönderdi. Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ek genelgeye göre; mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddeleri satılan tüm pazarların faaliyeti 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak.

Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak.

TEZGAH VE SERGİLERİN ARASINDA 3 METRE MESAFE OLACAK

İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddeleri ihtiyacının karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar ve satış yerlerinde her bir tezgah ve serginin arasında 3 metre mesafe olacak. Vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. Mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak.

PAZAR YERLERİ SAAT 19.00'DA KAPANACAK

Pazar ve satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması sağlanacak. Ayrıca pazar ve satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütecek; buna yönelik tebligatlar da pazar esnafına yapılacak.

PAZARLARDA HİJYEN DENETİMİ

Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak. Belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından, hijyen kuralları denetlenecek. Belediyeler pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon konularında ek tedbirler alacak. Pazar esnafı ve vatandaşlara belediyeler tarafından el dezenfektanı desteği sunulacak.

Haber:  ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:32 Kaynak: DHA

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