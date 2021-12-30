İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla yurt genelinde 340 bin 351 personel, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpeğin görev alacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine güvenlik önlemlerini içeren 'Yılbaşı Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak. Tüm valiler, kaymakamlar, il-ilçe emniyet müdürleri, il-ilçe jandarma komutanları, görev yaptıkları il-ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar koordinasyon görevine sürdürecek.

340 BİN 351 PERSONEL GÖREV ALACAKYılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 30 Aralık 2021 tarihi saat 08.00 ile 01 Ocak 2022 tarihi saat 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı'nca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. Jandarmadan 8 bin 164 trafik, 63 bin 871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 7 bin 560 uygulama noktasında ise, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel, 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 3 bin 16 personel görevli olacak. Yurt genelinde toplamda 340 bin 351 personel, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpek görev alacak.ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEKTrafik ekipleri yol güzergahlarında, seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçları, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirecek. Vatandaşların evlerine sağlık içinde dönmelerini temin için özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Ayrıca kayak merkezlerinin bulunduğu illerde ilave trafik tedbirleri alınacak. Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde sabit/seyir halinde ve tepe lambaları yanar vaziyette trafik ekipleri görevlendirilecek. Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumların tespit edilmesi halinde yolun durumu ile ilgili, diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak. 81 ile gönderilen genelge kapsamında kritik tesislerdeki güvenlik önlemleri artırılarak buralarda ilave tedbirle alınacak. İHA, DRONE GİBİ HAVA ARAÇLARI İLE MOTORİZE EKİPLER ETKİN KULLANILACAKTerör örgütü mensuplarının Türkiye'ye legal/illegal geçiş arayışı içerisinde olduğu göz önünde bulundurularak sınır hattında alınan tedbirler artırılacak. Terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı tarzı eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak büyükşehirler başta olmak üzere gümrük kapılarında alınan tedbirler artırılacak. Başta araç, gereç ve dedektör köpekler olmak üzere gerekli olan tüm unsurlar seferber edilecek, deniz kenarında bulunan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kıyı emniyeti birimleri tarafından planlamalar yapılarak, gerekli tedbirler alınacak. Kolluk birimlerinin elindeki helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılacak. Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere devam edilecek. Vatandaşların can güvenliğine büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesine yönelik yıl boyunca yapılan mücadele yılbaşı günü de etkin bir şekilde yürütülecek.KORANAVİRÜS TEDBİRLERİ DE DENETLENECEK

Yeni yıl programları nedeniyle insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile bakanlıkça yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek. Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.