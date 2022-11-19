İçişleri Bakanı Soylu hararetli bir şekilde tartışırken yardımcısı istifini bozmadan yemeğini yedi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu hararetli bir şekilde tartışırken yardımcısı istifini bozmadan yemeğini yedi

19.11.2022 10:30

Yüksek tansiyon ve tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Süleyman Soylu'nun muhalefet sıralarıyla laf dalaşına girdiği anlardan birinde yardımcısı İsmail Çataklı'nın olan bitene aldırış etmeden yemek yemesi dikkatlerden kaçmadı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2023 Yılı Bütçe Teklifi görüşmeleri, gergin bir ortamda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP ve HDP sıralarıyla zaman zaman sert polemikler yaşadı. Bu anlardan birinde kameralara takılan görüntü ise hayli dikkat çekiciydi.

YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİ

Soylu'nun muhalefet vekilleriyle hararetli bir tartışma yaşadığı sırada, tam yanında oturan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın istifini bozmadan yemek yemeyi sürdürmesi ilginç anlara sahne oldu.

Bakan Soylu hararetli bir şekilde tartışırken yardımcısı istifini bozmadan yemek yemeye devam etti

UYUŞTURUCU İDDİALARINI YANITLADI

Öte yandan Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Uyuşturucu kullanım oranının Avrupa'da yüzde 29, Türkiye'de ise yüzde 3,1 olduğunu söyleyen Soylu, uyuşturucuyla her türlü mücadelenin yürütüldüğünü dile getirdi. "Türkiye'ye gönderilecekken Kolombiya Limanı'nda ele geçirilen 4,9 ton kokain" konusundaki eleştirilere değinen Soylu, uyuşturucunun yakalandığı anda ilgili bütün birimler üzerinden Kolombiya ile hemen irtibata geçtiklerini anlattı.

Söz konusu olayın 2020'de gerçekleşmesine rağmen Kolombiya'dan 23 Haziran 2022'ye kadar cevap alınamadığını aktaran Soylu, şöyle konuştu: "Kolombiya Kriminal İnceleme Raporu'na göre, ele geçirildiği iddia edilen 1733 çuval var. Bu 1733 çuvaldan 51 tonluk kauçuk granül emdirilmiş. Bu yükten yalnızca 10 çuval numune alınıyor. Mahkeme de en son teyit ettiği ve bize yazıyla bildirdiği için baştan itibaren bunu biliyoruz ve söyledik. 10 çuvaldan elde edilen 189 gramlık kokain üzerinden 'Bunların tamamı kokaindir.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın hiçbir mahkemesi böyle bir sonuç vermez. Sonra da 'Ben bunları imha ettim.' diyor."

Bakan Soylu hararetli bir şekilde tartışırken yardımcısı istifini bozmadan yemek yemeye devam etti

"İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor." iddiasını hatırlatan Soylu, "Bu salonda kimin aklına böyle bir şey gelir?" diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Bizim aklımıza geliyor, kara parayı çatır çatır akladınız." karşılığını vermesi üzerine tartışma çıktı.

CHP milletvekillerine tepkisini sürdüren Soylu, "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir, ispat etmeyen şerefsizdir. Hadi bakalım. Siz kimsiniz, biz namusumuzu burada mı bulduk? Her türlü herzeyi yersiniz, işi yaparsınız, ondan sonra döner, insanları suçlarsınız. Menderes'i aynen böyle astınız, aynı iftiralarla astınız. Erbakan'a, Tansu Çiller'e aynısını yaptınız. Der Spiegel ve CIA ile aynı ortaklığı yaptınız. Bugüne kadar hiç durmadınız. Kara para ve uyuşturucu iddiasını açıklamazsanız bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Bu memleket, sizin FETÖ'cülüğünüzle PKK'cılığınızla yarına gidecek bir memleket değil. Size, bu devlete iftira ettirmeyiz. Hadi ispat edin. Devleti, askeri, polisi, jandarmayı, Sahil Güvenliği, narkotiği herkesi ama herkesi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyorsunuz. Yazıklar olsun. CHP'yi getirdiğiniz nokta bu. Millet sizden nefret ediyor." dedi.

Bu sırada araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Özkoç'u, komisyonun çalışma düzenini bozmaması konusunda uyardı. Yılmaz, karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

CHP milletvekillerinin kendisine, Soylu'nun sözlerini geri almasını teklif ettiğini ifade eden Yılmaz, İçişleri Bakanı Soylu'ya söz verdi. Soylu, "Sözümün arkasındayım. Bu söz açık ve net." karşılığını verdi.

Tartışmaların ardından İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi.

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu hararetli bir şekilde tartışırken yardımcısı istifini bozmadan yemeğini yedi - Son Dakika
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