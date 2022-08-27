İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 19 Roketatar Sevk Fişeği, 492 Kilo Toz Esrar ile 16 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları' kapsamında 195 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetleri sonucunda 19 roketatar sevk fişeği, 492,65 kilo toz esrar ile 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları' ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulma operasyonlarının 16'ncı gününde Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER) ve Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince arazi arama taraması yapıldı.

Yapılan aramalarda; 19 roketatar sevk fişeği, 492,65 kilogram toz esrar, 43,15 kilogram kubar esrar, 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.