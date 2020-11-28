İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme...
28.11.2020 18:41
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimdeki kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, denetimlerde, lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin otel ve konaklama tesislerince kimlik bildirme kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimdeki kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarda saat 22.00'dan sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak. - ANKARA
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