İçişleri Bakanlığı'nın Müşterek Alkol Uygulaması

İçişleri Bakanlığı
'nın ülke genelinde gerçekleştirdiği müşterek alkol uygulaması kapsamında Ayvacık
'ta yapılan çalışmada, şüphelilere 5 bin 610 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, müşterek alkol uygulaması kapsamında, Ayvacık'ın Küçükkuyu
beldesinde 2 ayrı iş yerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29 adet alkol imalatında kullanılan anason, 24 adet enjektör, 26 adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliye, 5 bin 610 lira idari para cezası uygulandı.