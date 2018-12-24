Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı'nın Müşterek Alkol Uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın Müşterek Alkol Uygulaması

32 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirdiği müşterek alkol uygulaması kapsamında Ayvacık'ta yapılan çalışmada, şüphelilere 5 bin 610 lira ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Müşterek Alkol Uygulaması, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirdiği müşterek alkol uygulaması kapsamında Ayvacık'ta yapılan çalışmada, şüphelilere 5 bin 610 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, müşterek alkol uygulaması kapsamında, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde 2 ayrı iş yerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29 adet alkol imalatında kullanılan anason, 24 adet enjektör, 26 adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliye, 5 bin 610 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:30 Kaynak: AA

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