İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi' yenilendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi' yenilendi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin güncellendiğini ve 'kırmızı liste'ye alınan Mohammed Dahlan'ın 10 milyon TL ödülle arandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi' yenilendi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin güncellendiğini ve 'kırmızı liste'ye alınan Mohammed Dahlan'ın 10 milyon TL ödülle arandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek', 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'uluslararası casusluk yapma' suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Mohammed Dahlan, terörden arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoriye eklendi. Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon TL'ye kadar ödül verilecek. Mohammed Dahlan ile birlikte kırmızı listeye 4, turuncu listeye 3, gri listeye 2 olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha eklendi.

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla, kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede 684 olmak üzere terörden arananlar listesinde toplam 1302 terör örgütü mensubunun bulunduğu belirtildi.

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi için 2018 yılında Terörle Mücadele Kanununun 'Ödüllendirme' başlıklı 19'uncu maddesinde değişikliğe gidildi. Kanun değişikliğinden sonra geçen ay 30939 sayılı yeni ödül yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ödül yönetmeliğiyle birlikte üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon TL'ye  kadar ödül verilebilmesinin önü açıldı. Yapılan bu değişiklikle 'Kırmızı' renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 10 milyon TL'ye kadar, 'Mavi' renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 3 milyon TL'ye kadar, 'Yeşil' renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2 milyon TL'ye kadar, 'Turuncu' renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 1 milyon TL'ye kadar, 'Gri' renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 500 bin TL'ye kadar ödül verilebileceği belirtildi.

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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