İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt...
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İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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