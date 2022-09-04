ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI; İLK İŞ MANGAL YAKTILAR - Son Dakika
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ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI; İLK İŞ MANGAL YAKTILAR

04.09.2022 16:21
ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI; İLK İŞ MANGAL YAKTILAR

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı. Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

"YASAĞIN KALKMASSINI FIRSAT BİLDİK"

Burakcan Kurt "Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk. Yasak kalkınca fırsat bilerek ailemizle geldik. Mangalımızı su ve toprak ile söndüreceğiz. Pikniğe gelen insanlar çevremizi temiz tutarsa daha güzel olacak" dedi.  Ahmet Yayan ise "Özellikle geçen sene ve son zamanlarındaki çıkan orman yangınlarından dolayı kesinlikle tedbirli bir karardı. Geçtiğimiz seneden kalan bir özlememiz vardı. Arkadaşlarımızla ve eşlerimizle birlikte toplanıp geldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bir orman yangını görmeyiz" diye konuştu.İsa Metahan da, "Ormanlarda yasak kalktığı için çok mutluyuz. Yasaklar geldi, orman yangınlarından dolayı bizde çok üzüldük. Bizde ormandan çıktığımız zaman közlerimizi söndürerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI; İLK İŞ MANGAL YAKTILAR - Son Dakika

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