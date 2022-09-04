İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı. Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KALKTI; İLK İŞ MANGAL YAKTILAR - Son Dakika

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