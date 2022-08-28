İHA/SİHA ve İKU uçuş sürelerinde rekora imza atıldı - Son Dakika
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İHA/SİHA ve İKU uçuş sürelerinde rekora imza atıldı

28.08.2022 10:31
İHA/SİHA ve İKU uçuş sürelerinde rekora imza atıldı

İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli unsurları İHA/SİHA ve İKU'lar ile bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirilerek terörden doğal afete kadar birçok olaya müdahale edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yerli ve milli unsurları İHA/ SİHA ve İKU'lar ile bu yılın 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirilerek terörden doğal afete kadar birçok olaya müdahale edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterinde bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) ile 2022 yılının 8 aylık döneminde 26 bin 730 saat uçuş gerçekleştirildi. Böylelikle bir rekora imza atılarak geçmiş yıllara göre en fazla havada kalınan süreye ulaşıldı. İHA, SİHA ve İKU'lar ile 2017 yılınının tamamında 10 bin 260 saat, 2018'de 15 bin 160 saat, 2019'da 25 bin 351 saat, 2020'de 38 bin 33 saat, 2021'de ise 34 bin 293 saat uçuş gerçekleştirildi.

Teröristlerin korkulu rüyası oldu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA/SİHA ve İKU'lar İçişleri Bakanlığınca terörle mücadeleden, yangın ve sel gibi doğal afetlere kadar birçok alanda etkili biçimde kullanılıyor. Özellikle yurt içinde PKK terör örgütünün bitme noktasına getirilmesinde etkin rol oynayan İHA/SİHA/İKU'lar terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu. İHA/SİHA/İKU'lar sayesinde örgütün üstlenme, lojistik ve hareket kabiliyetleri büyük oranda son buldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, SİHA, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İHA/SİHA ve İKU uçuş sürelerinde rekora imza atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHA/SİHA ve İKU uçuş sürelerinde rekora imza atıldı - Son Dakika
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