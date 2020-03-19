İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Norveç uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:07 Kaynak: DHA
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