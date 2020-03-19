İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda Norveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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