İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri...
41 dakika önce
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı. - ANKARA
Esenyurt'ta metrobüste yangın Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız Son dakika! Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek