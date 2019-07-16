Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri...
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri...

41 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri..., System.String[]
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, MERNIS veri tabanında yerlesim yeri adres kaydı eksik olan 867 bin 886 vatandası kısa mesaj (SMS) bilgilendirme yoluyla uyardı. - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
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