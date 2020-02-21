İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Pasaport Kanununda yapılan son... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'Pasaport Kanununda yapılan son... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Pasaport Kanununda yapılan son...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü:

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." - ANKARA

Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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