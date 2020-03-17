İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk'dan 30 dk'ya çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk'dan 30 dk'ya çıkarıldı.18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi müracaatları randevusuz kesinlikle alınmayacak. - ANKARA
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