Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika
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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı

19.10.2022 20:16
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10. maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir.

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika
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