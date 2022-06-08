Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika
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Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor

08.06.2022 10:15

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda güvenlik önlemlerinin yanı sıra denetimler de arttı.

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda güvenlik önlemlerinin yanı sıra denetimler de arttı. Kolluk birimlerinin yoğun operasyonu ve denetimleri sonucunda özellikle son dönemde yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmeler charter seferleri ve tarifeli uçaklarla ülkelerine sınır dışı ediliyor. Yılbaşından bu yana 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderildi.

Kolluk birimlerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor. Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar dahilinde düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMENLER GÖNDERİLDİ

İstanbul ile Iğdır'da 7 Haziran tarihinde gerçekleşen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul Havalimanından tarifeli sefer ile Yalova'da yakalanan kaçak göçmenlerin de bulunduğu 178 kişi ile birlikte bir günde toplam 630 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine sınır dışı edildi.

Yalova'da 4 Haziran tarihinde Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi İstanbul- İzmir otoyolunda bir kamyon içerisinde araçtan inerek kaçmaya çalışan 37 yabancı göçmen yakalandı. Yalova Valiliğince işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Haziran tarihinde İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.

Yalova'da yakalanan Afganistan uyruklu yabancıların da dahil olduğu 178 kaçak göçmen İstanbul Havalimanından 8 Haziran'da gece 02.00 uçağıyla ülkelerine gönderildi. Seyahat belgesi temin edilen ve seyahat planlamaları yapılan 3 bin 188 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine devam edilecek.

YAKLAŞIK 25 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE

Geri Gönderme Merkezlerinde ve kolluk birimlerinde işlemleri devam eden 89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı an itibarıyla sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255'i Afganistan, 3 bin 681'i Pakistan, bin 823'ü Suriye ve 4 bin 585'i diğer uyruklardan oluşuyor.

34 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

27 Ocak tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle ve 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112'ye ulaştı.

(İHA)

Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor
Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor
Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor
Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor
Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor
Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor

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34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ 34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kolluk birimlerince yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor - Son Dakika

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