İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu...

İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı: "Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi sağlanacak." - ANKARA

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