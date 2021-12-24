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İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" Operasyonu başlatıldı

24.12.2021 09:22
İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince 21 Mayıs'ta yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde, ardından 5 Ekim'de 9 ilde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları ve bu suç örgütlerine silah temin ettikleri belirtilen suç gruplarına yönelik "Sahil Rüzgarı 1 ve Sahil Rüzgarı 2" operasyonlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Her iki operasyonda 357 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, devam eden süreçte baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik "Tırpan" adı verilen operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, operasyonun KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarına ilişkin 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah sağlayan 28 suç grubunda faaliyet gösterdikleri tespit edilen 389 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca gözaltı ve yakalama kararı verildiği kaydedildi.

Anlaşmazlıklarda aracı olmuşlar

Operasyona ilişkin AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, söz konusu suç örgütü üyelerinin yüksek faizle borç verip ödeyemeyenlerin mal varlıklarına cebir, şiddet ve tehditle haksız şekilde el koydukları ve silah ticareti yaparak örgüte menfaat sağladıkları tespit edildi.

Üçüncü şahıslar arasındaki anlaşmazlıkları örgütün "korkutucu gücünü" kullanarak çözdükleri ve "komisyon" adı altında para talep ettikleri saptanan zanlıların, turizm bölgelerindeki eğlence mekanlarına ortak olmak bahanesiyle "çökmeye" çalıştıkları ve sahiplerine silah zoruyla senet imzalatarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca çek-senet tahsilatı yaptıkları ve illegal kumarhane işlettikleri tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 'Tırpan' Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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