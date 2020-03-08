İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükselmiştir." denildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Evlat nöbetinde 2 aile daha çocuklarıyla buluşacak Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]