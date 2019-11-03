Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişinin gözaltına...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişinin gözaltına...

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişinin gözaltına...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişinin gözaltına..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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