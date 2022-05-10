İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı
10.05.2022 19:09
Koronavirüs salgınında vakaların düşmesi ile birlikte alınan tedbirler de esnetiliyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan müzik yayın yasağı saatini 00:00'dan 01:00'a uzattı.
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11.05.2022 01:28:46. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı - Son Dakika