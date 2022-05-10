İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı

10.05.2022 19:09
İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı

Koronavirüs salgınında vakaların düşmesi ile birlikte alınan tedbirler de esnetiliyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan müzik yayın yasağı saatini 00:00'dan 01:00'a uzattı.

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İçişleri Bakanlığı, Pandemi, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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