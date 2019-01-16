İçişleri Bakanlığı PKK 2018 Yılında 27 Sivili Katletti Arşiv
40 dakika önce
İçişleri Bakanlığı PKK 2018 yılında 27 sivili katletti (BİTLİS-PKK saldırısında ölen oduncu Nurullah Kılıçaslan toprağa verildi) ARŞİV(Tür: Ankara)
İçişleri Bakanlığı PKK
2018 yılında 27 sivili katletti (BİTLİS-PKK saldırısında ölen oduncu Nurullah Kılıçaslan toprağa verildi) ARŞİV
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: DHA
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