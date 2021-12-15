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Bir PKK mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Bir PKK mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

15.12.2021 13:44
Bir PKK mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılı içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 194'e yükseldi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir PKK mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika


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