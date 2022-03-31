İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

31.03.2022 18:21
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'tan şehit ailesine ziyaret TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:27:19. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement