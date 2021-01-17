Son dakika haber: PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber: PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

17.01.2021 14:30
Son dakika haber: PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2021'de de sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu ülkeye giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 1993 ile 2015 yılları arasında katıldıkları belirlenen teröristlerin Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten örgüt mensubunun da bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika


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