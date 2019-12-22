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İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim oldu."
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