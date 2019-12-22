İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'lı 3 terörist güvenlik güçlerince ikna edilerek, bir terörist de örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim oldu."

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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