PKK/YPG gönderdi! Gaziantep'i kan gölüne çevirmek isteyen DEAŞ'ın 5 sözde yöneticisi saldırı hazırlığındayken yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yargı, istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının eylem hazırlığındayken yakalandığını bildirdi.

ABD KONTROLÜNDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG, DEAŞ'LI TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKMIŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından düzenlenen operasyonda ABD'nin kontrol edip yönettiği bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/ YPG'nin Suriye Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu "Rami Remo" kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in 31 Ağustos'ta saldırı hazırlığındayken yakalandığı bildirildi.

"SÖZDE 4 SORUMLU ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"El Hamed'in ifadesi doğrultusunda Türkiye'de eylem yapma hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye'nin Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı."

6 İŞBİRLİKÇİ DE GÖZALTINDA

Açıklamada, teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 iş birlikçinin de gözaltına alındığı, operasyonlarda bir AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir şarjör ve 27 fişek ele geçirildiği kaydedildi.