İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde yapılan operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde yapılan operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı."

İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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