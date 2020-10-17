İçişleri Bakanlığı: PKK Takım sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı : " Şırnak 'ta Turuncu kategoride aranan PKK 'nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi. Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi."

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