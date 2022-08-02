Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

02.08.2022 18:25
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 2 PKK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012'de örgüte katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 65'e yükseldi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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