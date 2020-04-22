İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı fırsatçılarına göz açtırmayacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı fırsatçılarına göz açtırmayacak

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayı öncesinde 31 il başta olmak üzere ülke genelinde marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik genelinde 52 bin 220 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı fırsatçılarına göz açtırmayacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve Ramazan ayı öncesinde 31 il başta olmak üzere ülke genelinde marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik genelinde 52 bin 220 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca denetimlerde sosyal mesafe kuralları denetlenecek, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ve fahiş fiyat incelemeleri gerçekleştirilecek.

Covid-19 salgınına karşı 23 ile 26 Nisan günlerinde uygulamaya konulacak sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde bakanlığın, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılacağı uygulamada market, pazar yeri, alışveriş merkezleri denetlenecek. 22 Nisan saat 15.00-24.00 saatleri bu yerlerdeki denetimlerine ağırlık verilecek. 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpek denetimlere katılacak. Denetimler, önceden tespit edilmiş 3 bin 321 noktada gerçekleştirilecek. Denetimlerde, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edilecek. Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlenecek. Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakılacak.

RAMAZAN AYI FIRSATÇILARINA GEÇİT YOK

Ülke genelinde gerçekleştirilecek uygulamalarda, Covid-19 salgınını ve Ramazan ayını bahane ederek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Bu iş yerlerine yönelik adli ve idari işlem uygulanacak. Ayrıca Covid- 19 salgını nedeniyle alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

( İrfan Çalışkan/İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:30 Kaynak: İHA

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