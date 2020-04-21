İçişleri Bakanlığı: "Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş...

İçişleri Bakanlığı: "Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına...

İçişleri Bakanlığı: "Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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