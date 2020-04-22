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İçişleri Bakanlığı: "Ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler...
19 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.
Genelgeye göre, yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. Ramazan davulcularının tek tek vatandaşları/haneleri dolaşarak bahşiş toplaması salgın riskini artıracağından, geleneksel hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek, aksi takdirde ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına müsaade edilmeyecek ve faaliyetlerine izin verilmeyecek. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacak. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma, işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli işlemler ivedilikle yapılacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:11 Kaynak: İHA
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