İçişleri Bakanlığı: "Saat 11.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri seyahat belgesi başvurusu onaylanan...
İçişleri Bakanlığı: "Saat 11.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri seyahat belgesi başvurusu onaylanan kişi sayısı refakatçileri dahil 62 bin 949 oldu.
İçişleri Bakanlığı: "Saat 11.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri seyahat belgesi başvurusu onaylanan kişi sayısı refakatçileri dahil 62 bin 949 oldu."
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:20 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: 'Saat 11.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri seyahat belgesi başvurusu onaylanan... - Son Dakika
Son Dakika 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek