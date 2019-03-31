Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 İtibarıyla Tehdit, Hakaret, Oy Pusulalarının Fotoğrafını Çekme Gibi...

İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 İtibarıyla Tehdit, Hakaret, Oy Pusulalarının Fotoğrafını Çekme Gibi...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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