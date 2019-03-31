İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 İtibarıyla Tehdit, Hakaret, Oy Pusulalarının Fotoğrafını Çekme Gibi...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı
: "Saat 15.00 itibarıyla tehdit, hakaret, oy pusulalarının fotoğrafını çekme gibi konulardan toplam 310 olay meydana geldi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:29 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
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