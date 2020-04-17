İçişleri Bakanlığı: "Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık... - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: "Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık...
10 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.
İçişleri Bakanlığı: "Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek." - ANKARA
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17.04.2020 10:19:26. #1.13#
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