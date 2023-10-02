Ankara'da bombalı saldırı girişiminde teröristlerin aracından adeta cephanelik çıktı - Son Dakika

Ankara'da bombalı saldırı girişiminde teröristlerin aracından adeta cephanelik çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 00:33

Ankara'daki bombalı terör saldırısı girişimine ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir.'' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde uzun namlulu silahlar ile roketatar ve patlayıcılar da ele geçirildi.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı terör saldırısı girişimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının engellendiği yerde yapılan incelemelerde çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde ele geçirilen silah ve mühimmat bilgisini de paylaşarak, "9.700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir" dedi.

YARALI POLİSLERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen (2) terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştur. Girişim, kahraman polislerimiz tarafından engellenmiştir. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş; BTÖ (PKK) üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Olayda yaralanan iki kahraman polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığına saldırı düzenleyen teröristlerin aracından cephanelik çıktı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık, saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde ele geçirilen silah ve mühimmat bilgisini de paylaşarak, "9.700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı saldırı düzenleyen teröristlerin aracından cephanelik çıktı

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Ankara'da bombalı saldırı girişiminde teröristlerin aracından adeta cephanelik çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bombalı saldırı girişiminde teröristlerin aracından adeta cephanelik çıktı - Son Dakika
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