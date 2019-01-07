İçişleri Bakanlığı: "Samsun Açıklarında Batan Gemide Arama Kurtarma Çalışmalarında Kurtarılan...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Samsun açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
, Samsun
açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz
Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4'e yükseldiği belirtilerek, "Arama kurtarma faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığında beklemektedir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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