İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatma kararı aldığını, yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmeyeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatma kararı aldığını, yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapatma kararı verdi.

Sarp/Sarpi sınır kapısında yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. Diğer kara sınır kapılarında (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Bu önlem, 15 Mart itibarıyla, Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren geçerli olacak, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak.

Söz konusu önlem geçici süre geçerli olacak.

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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