Yüksek Seçim Kurulu'ndan GAMER kararı: Sandıkta görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların sayfaya kaydedilmesi yasaklandı - Son Dakika
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Yüksek Seçim Kurulu'ndan GAMER kararı: Sandıkta görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların sayfaya kaydedilmesi yasaklandı

10.05.2023 16:07

YSK, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde GAMER sayfasına kaydedilmesi kararını yasak getirdi.

İçişleri Bakanlığı, seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye seçimlere kilitlenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'nın YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu öne sürmüştü. Erkek, "Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın" dedi.

"JANDARMAYA SÖZLÜ OLARAK İLETİLDİ"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini açıkladı. Bakan, "Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın diyor." dedi.

"ASLA VERİ GÖNDERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

CHP'li vekil açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Jandarma kırsal alanda görevli biliyorsunuz. Jandarma'nın da emniyetinde böyle bir görevi yok buradan hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinde değildir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve asayişi sağlamak, nüfus ve vatandaşlık işleri ve mülki idare ile ilgili yetkileri vardır. Cumhurbaşkanının 1 nolu kararnamesine göre. Asla veri göndermeyin yarın sizde bundan dolayı kanunsuz emirden dolayı bir hukuki sorumluluk altına girme olasılığınız var. O yüzden uyarıyorum buraya veri göndermesinler YSK veriyi toplayıp açıklayacak"

YORUMLAR (1)
  • ali cessur: Bir gün doğru söyleseniz haklısınız diyeceğim ama yalancı çoban hikayesi gibisiniz Cevap Yaz 8 21 Yayından Kaldır
500
CHP'li Muharrem Erkek'ten YSK'nin GAMER kararına tepki CHP'li Muharrem Erkek'ten YSK'nin GAMER kararına tepki

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksek Seçim Kurulu'ndan GAMER kararı: Sandıkta görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların sayfaya kaydedilmesi yasaklandı - Son Dakika
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