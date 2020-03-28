İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine Koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine Koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valilik iznine tabi olacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine Koronavirüs tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor olması denildi. Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.

OTOBÜS SEFERLERİ SAAT 17.00'DEN SONRA VALİLİK İZNİNE TABİ

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir"

SEYAHAT İZİN KURULU SEYAHAT BELGESİ DÜZENLEYECEK

Genelgeye göre, iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecek.

Seyahat İzin Kurulu, vali ya da kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. Bu kurullar, otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacak.

Seyahat İzin Kurulu tarafından şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilen vatandaşlar tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

OTOGAR ÇIKIŞLARINA SAĞLIK KONTROL NOKTALARI KURULACAK

Genelgede, seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktalarının oluşturulacağı ve yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacakları belirtildi. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecek.

Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

OTOBÜSLER SADECE OTOGARLARDA DURACAK

Öte yandan genelgeye göre, söz konusu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacak. Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valilikleri tarafından seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecekler.

Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri de yasaklanacak. İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacak.

Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:05 Kaynak: İHA

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