Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı

15.04.2022 17:17
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonlarının" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.

İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "Eren Operasyonlarının" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildiğini, bin 58 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen "Eren-Kış Operasyonları" 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İLKBAHAR-YAZ ABLUKA OPERASYONLARI başlatıldı.

Abluka operasyonlarıyla, Teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürüleceği, Lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirileceği, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24saatesasıylave ARA-BUL-YOKET taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edileceği kaydedildi.

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyonun icra edilmesi planlandığı vurgulandı.

(Ali Nargüner/ İHA)

Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı
Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Polisin operasyonun ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemeler tamamlandı Son dakika haberi | Polisin operasyonun ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemeler tamamlandı Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eren operasyonları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement