Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1...
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İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Siirt- Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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