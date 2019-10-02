İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca...
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İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
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