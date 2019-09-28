Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...

44 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Jandarma, Komando, Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı
Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 02:43:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]