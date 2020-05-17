İçişleri Bakanlığı: "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist,...
İçişleri Bakanlığı: "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı: " Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:04 Kaynak: AA
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