Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Pervari, Şırnak, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.