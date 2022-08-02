Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, SİHA ve İHA destekli icra edilen Eren Abluka-27 Ooperasyonu'nun sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin M-16 silahlarına da el konulduğu, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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