İçişleri Bakanlığı: Siirt-Şırnak arasında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Siirt-Şırnak arasında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Şırnak arasında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Şırnak arasında

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Şırnak ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bizzat Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Karadağ, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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